Portakalın fiyatı arttı, yeşil soğan ve salatalık ucuzladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayında üreticide ve markette en fazla fiyat artışının portakalda, en çok fiyat düşüşünün markette yeşil soğan, üreticide ise salatalıkta gerçekleştiğini belirtti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, martta markette 37 ürünün 19’unda, üreticide ise 33 ürünün 24’ünde fiyatların gerilediğini veya değişmediğini ifade etti. Söz konusu ayda markette 18 üründe, üreticide 9 üründe fiyat artışı, markette 12 üründe, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü olduğuna değinen Bayraktar, fiyatların, markette 7, üreticide ise 13 üründe değişmediğini bildirdi.



Mart ayında market fiyatlarında, havuç, maydanoz, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm, mısırözü yağı ve toz şeker fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 33,46 ile en fazla yeşil soğanda meydana geldiğini ifade eden Bayraktar, "Yeşil soğandaki, fiyat düşüşünü yüzde 30,06 ile salatalık, yüzde 23,45 ile kabak, yüzde 20,64 ile ıspanak izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 36,75 ile portakalda görüldü. Portakaldaki fiyat artışını yüzde 28,15 ile karnabahar, yüzde 27,93 ile sivri biber, yüzde 16,27 ile domates takip etti." ifadelerini kullandı.



Üretici fiyatlarında, havuç, maydanoz, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, yumurta, süt ve zeytinyağında değişim olmazken, salatalığın yüzde 50,68 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu belirten Bayraktar, salatalıktaki fiyat düşüşünü yüzde 36,85 ile yeşil soğan, yüzde 25,71 ile ıspanak, yüzde 21,72 ile lahananın izlediğini ifade etti. Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 50,60 ile portakalda gerçekleştiğini, bu ürünü yüzde 41,01 ile domates, yüzde 15,15 ile sivri biber, yüzde 14,07 ile patatesin takip ettiğini kaydetti.

FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN NEDENLERİ



Domates, sivri biber, patateste fiyat artışları yaşandığını vurgulayan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Üreticilerde fiyatı artan ürünlere baktığımızda en fazla fiyat artışı portakalda meydana geldi. Portakalda, meydana gelen donun ürünleri olumsuz etkilemesi ile birlikte kaliteli ürün arzında yaşanan daralma fiyatlara yansıdı. Bunun yanı sıra arzın depolardan sağlanmasıyla birlikte fiyatlarda artış görüldü.



Mersin'nde yaşanan sel felaketinin yanı sıra içinde bulunduğumuz dönemde domateste ara bir dönem olması, biberde rekoltede yaşanan düşüş ile birlikte hasat edilen ürün miktarının azalmasına bağlı olarak fiyatlarda artış yaşandı.



Patateste ise ihracat iadesi verileceği açıklanması sonucunda piyasalarda yaşanan hareketlilik fiyatları artırdı. Her ne kadar fiyatlarda artış görülse de maliyetine ürün sattığı dikkate alındığında artan fiyatlardan üreticiler yeterince istifade edememektedir. Üreticide en fazla fiyat düşüşü görülen ürün salatalık ve yeşil soğan oldu. Bunun yanı sıra ıspanak, lahana, kabak, patlıcan, pırasa ve karnabaharda da fiyat düşüşleri yaşandı. Kabak ve patlıcanda, hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatlarda düşüş meydana geldi.



Ispanak, lahana, pırasa ve karnabahar gibi kışlık sebzelerde de artan hava sıcaklılarıyla birlikte piyasaya arz edilen ürün miktarındaki artış, fiyatlarda düşüşe yol açtı."



