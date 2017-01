Porsuk Çayı'nda oyun ölüm getirdi

Eskişehir'de donan Porsuk Çayı üzerinde bisiklete binen 2 çocuk, buz kütlesinin kırılması nedeniyle suya düşüp boğuldu.

Eskişehir'de donan Porsuk Çayı'nda bisiklete binen 13 yaşındaki 2 çocuk, buzun kırılması sonucu suya düşerek boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kent Park'tan bir kolu geçen Porsuk Çayı'nın donan kısmında bisiklete binen 13 yaşındaki iki arkadaş Batuhan Gürdoğan ve Alican Türk, suyun karşı yakasına geçmeye çalışırken buz kütlesi kırıldı.



Bisikletleriyle suya düşen 2 çocuğu gören çevredekiler, durumu polise ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKUT, DAK, itfaiye ve sağlık ekipleri, çocukları sudan çıkarmak için çalışma başlattı.



Ekipler, bir süre buzun altında kalan çocukları kıyıya çıkardı. Boğuldukları belirlenen 2 çocuğun cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.



Bu arada, olay yerine gelen ve fenalaşan çocukların bazı yakınlarına sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.



ÖĞRETMENLERİ VE OKUL ARKADAŞLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI



Vali Sami Sönmez Ortaokulu 6-I sınıfındaki arkadaşları, Ali Cantürk'ün (12) oturduğu sıraya çeşitli notlar bıraktı. Arkadaşları, Cantürk'ün sırasının arkasındaki duvara da notlarını astı.



Okul Müdürü İsmail Hakkı Ceren, dün saat 17.00 civarında öğrencileri Cantürk ile arkadaşının vefat haberini aldığını söyledi.



Öğrencisine 4 gün sonra karnesini vereceğini belirten Ceren, "Ali'nin ailesine bir karne göndermeyi isterdik. Öğrencimiz aktif ve sevimliydi. Allah'tan kendisine rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah böyle acılar göstermesin. Okulun futbol takımındaydı. Neşe kaynağımızdı." dedi.



Rehberlik öğretmeni Ufuk Ermiş de Cantürk'ün güler yüzlü ve cana yakın bir çocuk olduğunu dile getirdi.



Acı haberin ardından öğrencisinin ailesine taziyeye gittiklerini anlatan Ermiş, "Allah ailesine ve bize sabır versin. Ali, koyu bir Galatasaray taraftarıydı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.



"ARKADAŞINI KURTARMAK İSTEMİŞ"



Şehit Ali Gaffar Okan Ortaokulu 7-M sınıfında öğrenim gören Batuhan Gürdoğan'ın (13) arkadaşları da yasa boğuldu.



Rehberlik öğretmeni İsmail Hakkı Akşit, öğrencisi Batuhan'ın cana yakın, etrafına neşe saçan, iletişimi ve öz güveni yüksek bir kişiliğe sahip olduğunu bildirdi.



Okuldaki herkesin üzüntü içinde olduğunu ifade eden Akşit, şöyle konuştu:



"Aldığı notlarından dolayı teşekkür belgesi kazanmıştı. Bu hafta karnesini alacaktı. Geleceğe yönelik umutları vardı. Çok cesur bir çocuktu. Yüreği büyük olduğu için hayatını kaybetti. Arkadaşını kurtarmak için suya atlamış. Kendisi için atılan can simidini de vücudu donduğu için tutamamış. Her anlamda başarılıydı. Başarılı bir sporcuydu. İki hafta önce doğum günüydü. Kendisine mont almıştım hediye olarak. Suyun içinden çıkarılırken, üzerinde aldığım mont vardı. Her gün bana mandalina ve portakal getirirdi. Dün eşimle kahvaltıya giderken Batuhan ve arkadaşlarını gördüm. Ana yolda oynarken, 'Burada oynama, burada araç çok, yolun kenarına geç' diye uyardım. 4 saat sonra acı haberi duyduk."



"İHMALKARLIĞIN KURBANI OLDU"



Gürdoğan ve Cantürk'ün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.



Baba Hasan Gürdoğan, morg girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Batuhan ile Ali'nin yakın arkadaş olduklarını, iki çocuğun ölümünün kendilerini derinden yaraladığını söyledi.



Evlat acısını yüreğinde hissettiğini anlatan Gürdoğan, şunları kaydetti:



"Çocuğumun dersleri başlarda biraz kötüydü. Üzülmemi istemediği için koşuyla ilgilenirken, sporu bırakıp derslerine çalıştı. İki gün önce bilgisayardan teşekkür alacağını gösterdi. Gittiği yere neşe saçan bir çocuktu. Çocuğum ihmalkarlığın kurbanı oldu. Porsuk Çayı'nda önlemler alınsın, başka analar babalar ağlamasın. Belediyenin ihmalkarlığı yüzünden çocuğumu kaybettim. Olay yerinde durumu görenler, çocuğumun son ana kadar sağ olduğunu, atılan can simidini tutarken simidin ipinin gevşediğini ve o yüzden tekrar dengesini kaybederek suya düştüğünü söyledi. Çocuğum kurtarılabilirdi fakat olmadı. Orada çekilen videolarda 3 adım daha atılsaymış, yavrum kurtulurmuş olacaktı."



Oğlu Batuhan'ın yarıyıl tatilinde bir pidecide çalışmayı istediğini ancak dersleri için buna izin vermediğini dile getiren Gürdoğan, "Oğlum benden karne hediyesi motosiklet istedi. Ancak bir yakınımızı motosiklet kazasında kaybettiğimiz için izin vermedim. Olay günü Gökmeydan Camisi'nde namaz kılmışlar, cami cemaatine çay ikram etmişler. Allah mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.



Cantürk ve Gürdoğan'ın cenazeleri, Gökmeydan Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.