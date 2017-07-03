Popocetepetl Yanardağı patladı

Meksika'da Popocetepetl Yardağı patladı.

International Business Times'ın Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezine dayandırdığı habere göre, başkent Meksiko'nun 90 kilometre güneydoğusunda yer alan Popocetepetl Yanardağı pazar sabah saatlerinde patladı.



Patlamanın ardından yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğinde kül püskürdü. Küllerin çevredeki Ozumba, Amecameca, Tlalmanalco, Chalco, Ayapango, Tenango del Aire ve San Pedro Nexapa kasabalarına yayıldığı bildirildi.



Yetkililer gün içinde yanardağdan dışa doğru düşük yoğunluklu üç patlama ve 136 gaz çıkışı olduğunu da kaydetti.



Dağ çevresinde 12 kilometre çapındaki bölgede 2. dereceki sarı alarm ilan edildi.



Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, küllerin içme suyu sistemine karışmaması için bölgede yaşayan vatandaşlardan çatı, bahçe, avlu ve sokak önlerindeki külleri süpürerek çöp torbalarına koymalarını, açıktaki su kaynaklarını kapatmalarını istedi.



Peunte, ayrıca vatandaşlardan kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını, çıktıklarında ise ağızlarını ve burunlarını sıhhi maskelerle veya nemli mendillerle kapamalarını tavsiye etti.



Trans-Meksika volkan kuşağında yer alan aktif Popocetepetl Yanardağı, 5 bin 426 metre yüksekliğiyle Meksika'nın en yüksek ikinci zirvesi konumunda.