POMEM 20. dönem sınav sonuçları açıklandı

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 20. dönem sınav sonuçları belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sınavda başarılı olup POMEM'de eğitime alınacak 7 bin 423 erkek, bin kadın olmak üzere toplam 8 bin 423 asıl aday belirlendi.



Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" veya Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitelerinden T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.



Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM'e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan ya da ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.



Adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 11 Temmuz günü saat 17.00'ye kadar belirlenen POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.