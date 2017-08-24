Polisten kurban satıcılarına 'para dersi'

Mersin'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarını gezerek, satıcıları sahte parayı nasıl anlayacakları konusunda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında bilgilendirme çalışması yaptı.



Bilgilendirme sırasında ilginç görüntülerin oluştuğu pazarda, satıcılara Kurban Bayramı'nda güvenli satış konusunda dikkat edilecek noktaları anlatan ekipler, şüphelenilen kişilerle alışveriş yapılmaması uyarısında bulundu.



Polisler, sahte paraya ilişkin de bilgilendirme yaptı. Bir kadın polis, sahte paranın nasıl anlaşılacağını uygulamalı olarak gösterirken, banknotlardaki tasarımın, holografik şekillerin ve kabartmaların dikkatlice incelenmesi gerektiğini anlattı. Uygulama sırasında satıcılar polisi meraklı gözlerle izlerken, birbirlerini de uyardı.



Sahte para konusunda broşür de dağıtılan satıcılardan, şüphelenilen kişilerin ve araçların polise bildirilmesi istendi.