Polisten kaçan zanlıların üzerinde 2 el bombası bulundu

Gaziantep'te güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Suriye uyruklu 3 kişinin üzerinde 2 el bombası ve 2 tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'te, güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Suriye uyruklu 3 kişinin üzerinde 2 el bombası ve 2 tabanca ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey İlçesinde polis ekiplerinin uygulama noktasından bir otomobil kaçmaya çalıştı.



Polis ekiplerinin takibi sonucu otomobil İstiklal Mahallesi'nde durduruldu.



Araçtaki 3 kişinin koşarak uzaklaşması üzerine polis ekipleriyle aralarında kovalamaca yaşandı. Suriye uyruklu şahıslar, bir süre sonra güvenlik görevlilerince yakalandı.



Yapılan üst aramalarında, şahıslardan birinin üzerinde bel kemerine takılı el bombası yeleği ve bu yelek üzerinde 2 el bombası, diğer iki şahsın üzerinde ise 2 tabanca ele geçirildi.



Zanlılar, gözaltına alındı.