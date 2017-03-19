Polisin dikkati FETÖ zanlısını yakalattı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kadın zanlı, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yakalandı.
Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde uygulama yapan polis, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Araçta bulunan Hülya G'nin, Konya'nın Beyşehir ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan Hülya G'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.