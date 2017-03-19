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19 Mart 2017 13:52 | Son Güncelleme: 19 Mart 2017 13:53

Polisin dikkati FETÖ zanlısını yakalattı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kadın zanlı, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yakalandı.

Polisin dikkati FETÖ zanlısını yakalattı

Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde uygulama yapan polis, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta bulunan Hülya G'nin, Konya'nın Beyşehir ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Hülya G'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: fetöpolis


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