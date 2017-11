Polise, askere sıkılan her kurşun, millete sıkılmış kurşundur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Polise, askere sıkılan her kurşun, millete sıkılmış kurşundur. Kurşunlara karşı bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için hepimiz gerektiğinde göğsümüzü gereceğiz ve mücadelemizi yapacağız. Terör belasından bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sağı, solu, başka bir amacı yoktur." dedi.



Kılıçdaroğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otelde kanaat önderleri, sanayiciler, iş adamları ve muhtarlarla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda soruları yanıtladığını, eleştiri ve önerileri dinlediğini aktardı.



Ankara'dan Bursa'ya gelirken, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle, bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışma nedeniyle şehitlerin olduğu haberini aldığını belirten Kılıçdaroğlu, "8 şehidimiz var, bir tanesi Bursa'dan. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, her zaman her yerde terörün bir insanlık suçu olduğunu söylediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Terör, bir insanlık suçudur. Hep birlikte teröre karşı ortak bir duruş sergilemeliyiz. Polise, askere sıkılan her kurşun, millete sıkılmış kurşundur. Kurşunlara karşı bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için hepimiz gerektiğinde göğsümüzü gereceğiz ve mücadelemizi yapacağız. Terör belasından bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sağı, solu, başka bir amacı yoktur. Terörün temel amacı, bu ülkede kaos yaratmak, kardeşi kardeşe düşman etmektir. Bütün vatandaşlardan istirhamım, bugüne kadar bu tuzağa kimse düşmedi, bundan sonra da kimse düşmesin."



"HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ SUÇLU DEĞİLDİR"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Diğer partiler de kendi belediye başkanlarına baksınlar" diye bir düşünce ortaya attığına değinerek, şunları söyledi:



"Aynı zamanda Erdoğan, 'Diğer partiler de gereğini yapsın. Gereğini yapmazlarsa İçişleri Bakanlığı devreye girecek' gibi bir cümle kullanıyor. Bu, 'Bizim belediye başkanları suçluydu. Ben gereğini yaptım. Diğer partilerin de belediye başkanları suçlu. Onlar da gereğini yapsın' anlamına geliyor. Bizim hiçbir belediye başkanımız suçlu değildir. Asla kabul etmiyoruz. Halkın seçtiği bütün belediye başkanlarına saygılıyız. Halkın seçtiği bir belediye başkanını bir başka otorite görevden alırsa, görevine son verirse, ailesini tehdit ederek, şantajla, tehditle görevine son vermek veya istifa etmek gibi bir sürecin içine belediye başkanını sokarsa o ülkede demokrasi bitmiş demektir. Bizim zaten belediye başkanlarımızın hemen hemen 24 saatinde müfettişler var. Biz çekinmiyoruz ki. Ne eksiğimiz var? Kendilerinin hesabını veremeyeceği çok şey var. Bizim bu millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Ne yapıyorsak milletin gözleri önünde yapıyoruz. Belediye başkanlarına talimatımdır, her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. Bizim bütün belediye başkanlarımız, bu görevlerini yapıyor. Her şey hükümetin bilgi ve denetimindedir. Gizlenecek, saklanacak hiçbir şeyimiz yoktur."



Belediye başkanlarının yetkiyi halktan aldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımız yetkiyi saraydan almıyor, halktan, milletten alıyor. Hesabı da millete veriyor. Siyaset anlayışımız da budur." dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi'nde şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gençer'in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.