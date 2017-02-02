Yerleşim birimi Amona'yı terk etmeyen Yahudiler polis zoruyla çıkarıldı

Batı Şeria'daki Amona Yahudi yerleşim birimini terk etmemek için bir sinagoga toplanarak direnen yerleşimciler polis zoruyla çıkarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin özel arazisi üzerine inşa edilen Amona Yahudi yerleşim birimini terk etmemek için bir sinagoga toplanarak direnenlerin polis zoruyla çıkarıldığı bildirildi.



İsrail Yüksek Mahkemesinin kararı uyarınca yürütülen Amona yerleşim biriminin tahliyesine direnmek isteyen fanatik Yahudiler, bölgedeki sinagogda toplanarak tahliyeye direndi. İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, sinagogdakilerle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine içeri giren polislerin yerleşimcileri zorla çıkardığı belirtildi.



Tahliye esnasında çıkan olaylarda 17 polisin yaralanarak ayakta tedavi edildiği belirtilen açıklamada, sinagogdan çıkarılanları Amona'yı boşaltmaya ikna etmek için polisin görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi.



İsrail polisinden dün yapılan yapılan yazılı açıklamada da 3 bin polisin katıldığı tahliye işlemine yerleşimcilerin direnmesi üzerine 24 polisin hafif yaralandığı, polislere saldıran 13 yerleşimcinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.



Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mahkeme kararıyla Amona'dan tahliye edilen Yahudiler için yine işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimi kurma sözü vermiş, bu çalışmaları yönetmek için bir komisyon görevlendirildiği açıklanmıştı. İsrail Yüksek Mahkemesi ise Amona'dan çıkarılan yerleşimcilerin, buraya yakın Filistin topraklarına yerleştirilmesini yasaklayan bir karar almıştı.



İsrail ordusu önceki gün Batı Şeria'da Filistinlilerin şahsi mülkü üzerine inşa edilen ve onlarca Yahudi'nin yaşadığı Amona yerleşim birimi sakinlerine, bölgenin 48 saat içinde boşaltılması yönünde tebligatta bulunmuştu.