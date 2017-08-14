Polis gelirse ateş serbest, vurun

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin açılan davaya sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin açılan ve sanıklar arasında eski Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun’un da olduğu davaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsünde görülen davaya sanıklar ve avukatları ile müştekiler katıldı.



İddianamede, "FETÖ abisi" olduğu ve örgütün talimatlarını askeri personellere ilettiği ifade edilen sivil sanık Bayram Kutlu, 15 Temmuz'da ailesiyle Gölbaşı'nda piknikte olduğunu ve darbe girişiminde yer almadığını savundu.



Kendisi hakkında beyanlarda bulunan ve "Barış" kod adını kullandığını söyleyen sanık Taha Fatih Çelik'in beyanlarını kabul etmediğini bildiren Kutlu, kod adı kullanmadığını ifade ederek, "Ben hiçbir kod adı ya da göbek adı kullanmadım." savunmasını yaptı.



Evinde yapılan aramada ele geçirilen 1 doların kendisine ait olmadığını, kızına ait para koleksiyonundan çıkmış olabileceğini dile getiren Kutlu, ByLock kullandığı suçlamasını da kabul etmedi.



Savunmadan sonra FETÖ ile bağı sorulan Kutlu, "Geçmiş dönemde, cemaat olarak bildiğim dönemde, üniversite yıllarımda evlerde kaldım ama ondan sonra benim bu yapıyla hiçbir bağım olmadı." diyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.



"HAİN FETÖ VE ÜYELERİNİ LANETLİYORUM"



Savunma yapan sanık Çağatay Taha Çolakoğlu ise 15 Temmuz öncesinde kursiyer teğmen olduğunu belirterek darbe girişiminde yer aldığı iddialarını kabul etmediğini söyledi.



Darbe girişiminin yaşandığı akşam tabur komutanının toplantı yapacağı söylenerek birinci sicil amirince birliğe çağrıldığını öne süren Çolakoğlu, "Darbe girişimini planlayan ve gerçekleştiren hain FETÖ ve üyelerini lanetliyorum." diyerek kendisinin yaşanan olayların içine çekildiğini savundu.



Yaşananları ilk başta tatbikat zannettiğini ancak haberlerden askeri kalkışma olduğunu öğrendiğini ifade eden Çolakoğlu, kendisine emniyet amaçlı nöbet görevi verildiği için Kara Havacılık Komutanlığının darbe girişiminin içinde yer aldığını anlayamadığını savundu.



Sabah saatlerine kadar nöbetine devam ettiğini söyleyen Çolakoğlu, sabah saat 06.00 sularında yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:



"Ertuğrul binbaşı bizi nizamiye önünde topladı ve 'Arkadaşlar gelen olursa ateş serbest. Bunun için hat düzenine geçeceğiz, birbirimizi vurmamak için' dedi ve buraya kim gelebilir diye sordu. 'Eğer gelirse polis gelir. Polis gelirse ateş serbest, vurun' dedi. Bizi hat düzeni olarak dağıttıktan sonra ayrıldı."



Polise ateş etme emri verildikten sonra bu emrin kanunsuz olduğunu düşündüğü için birlikten ayrılarak evine gittiğini belirten Çolakoğlu, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.