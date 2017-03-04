Polis aracına silahlı saldırı

Adana'da silahlı kavgaya müdahale için olay yerine giden sivil polis aracına ateş ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.



Kavgaya müdahale etmek isteyen polis ekibinin bulunduğu araca, olay yerinde seyir halindeyken ateş açılması sonucu 4 mermi isabet etti.



Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için bölgeye takviye ekipler sevk edildi.



Güvenlik güçleri, şüpheliler Cemal K. ve Yakup A. ile yaşları 18'den küçük 3 kişiyi yakaladı.



Zanlıların evlerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi.