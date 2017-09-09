Van'da zırhlı polis aracı şarampole devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Van'ın Özalp ilçesinde zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.
Van'ın Özalp ilçesinde zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada araçtaki bir polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.
Yaralı polisler, İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.