Van'da zırhlı polis aracı şarampole devrildi: 1 şehit, 3 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde şarampole devrildi.



Kazada araçtaki bir polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.



Yaralı polisler, İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.