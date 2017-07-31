Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılmasında ikinci dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nce, 2012 yılı Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının sınav öncesi elde edilerek aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiği iddiasıyla haklarında dava açılan 20'si tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ), 2012 yılı Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının sınav öncesi elde edilerek aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiği iddiasıyla haklarında dava açılan 20'si tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.



Soru hazırlama komisyonunda bulunan sanık Ramazan Eken, devlete ve millete hizmet etmek dışında bir gayesi olmadığını, içinde bulunduğu durumu hak edecek bir şey de yapmadığını savundu.



Suçlamaları reddeden Eken, Almanca dil soruları hazırladığını ancak sınavda hiçbir öğrencinin yabancı dil olarak Almanca tercihinde bulunmadığını söyledi. İddianamede, hiçbir tanık veya şüpheli ifadesinde de Almanca ve Fransızca sorularının sızdırıldığına yönelik bir beyan olmadığını savunan Eken, hiçbir öğrenci seçmese dahi yasal zorunluluk gereği bu komisyonda görevlendirildiğini anlattı.



Eken, diğer derslerin sorularını da görmesinin mümkün olmadığını iddia ederek, soruların hazırlandığı matbaaya girdikten sonra dış dünya ile irtibatlarının kesildiğini söyledi.



Soruların önceden hazırlanıp sızdırılmasının mümkün olmadığını ileri süren Eken, tahliyesini ve beraatini talep etti.



Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan komisyon üyesi sanık Süleyman Filiz, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildiğini ifade ederek, iki davanın birleştirilmesini ve yargılamasının tek elden yürütülmesini istedi.



Başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdiğini ve 2008’de akademiden mezun olduktan sonra göreve başladığını belirten sanık Filiz, “Göreve başlarken ettiğim yemine her zaman bağlı kaldım. Amirlerim dışında kimseden emir almadım ve kimseye bilgi vermedim.” dedi.



İddianamede kendisi hakkında verilen bazı bilgilerin doğru olmadığını ve söz konusu sınava kendi akrabalarından kimsenin girmediğini iddia eden Filiz, ByLock kullanıcısı olduğu iddialarının “gerçek dışı” olduğunu belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Sanık Muhammet Atasever, hakkındaki suçlamaları reddederek, sınavı kendi emeğiyle kazandığını öne sürdü.



Akademinin 2015’te toptancı bir anlayışla kapatıldığını savunan Atasever, “Hayatımın hiçbir döneminde hain FETÖ ile bağlantım olmadı. ByLock kullandığım iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadesini kullandı.



Sanıklar Ali Gürkan Kara ve Muhammet Esen de suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.



Duruşma, yarına ertelendi.