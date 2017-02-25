"Poliesterlerden kısmen çekimli iplik" ithalatına soruşturma

Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Çin Tayvanı, Tayland ve Vietnam menşeli "poliesterlerden kısmen çekimli iplik" ithalatında haksız rekabetin önlenmesine yönelik önlemlerin etkisiz kılındığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi̇ne İli̇şki̇n Tebli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Korteks AŞ tarafından Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Çin Tayvanı, Tayland ve Vietnam menşeli "poliesterlerden kısmen çekimli ipliklere" yönelik ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik önlemlerin etkisiz kılındığı iddiasıyla soruşturma açılması talebinde bulunuldu.



Başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, adı geçen ülkeler menşeli "poliesterlerden kısmen çekimli ipliklerin" ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.