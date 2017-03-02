Podolski'nin transferi resmen açıklandı

Podolski, sezon sonunda 2 milyon 600 bin avro bonservis bedeliyle Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olacak.

Galatasaray, yıldız oyuncusu Lukas Podolski'nin sezon sonunda Japon ekibi Vissel Kobe'ye transferini resmen duyurdu.



Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Podolski'nin transferi konusunda Vissel Kobe Kulübü ile 2016-2017 sezonu sonu itibarıyla anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe, şirketimize 2 milyon 600 bin avro net transfer bedeli ödeyecektir." denildi.



Öte yandan, Podolski'nin ligde sezonun kalan bölümündeki maçların yüzde 75'inde forma giymesi ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına veya ön eleme aşamasına katılım hakkı elde etmesi durumunda, Japon ekibinin 200 bin avro daha ek ödeme yapacağı aktarıldı.



PODOLSKİ'DEN AÇIKLAMA



Galatasaray'ın sezon sonu itibariyle Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'yle anlaştığını duyurduğu Lukas Podolski, transferini değerlendirdi.



Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından bir açıklama yayımlayan Podolski, sezon sonunda Vissel Kobe'ye transfer olacağını paylaşarak, "Bu, Galatasaray'a karşı değil, tamamen hayatımdaki yeni mücadele için vermiş olduğum bir karar." ifadesini kullandı.



Yıldız futbolcu, zamanı geldiğinde daha detaylı açıklama yapacağını belirterek, "Şu an odaklandığım tek şey, Galatasaray'a ve harika taraftarımıza yardımcı olmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.