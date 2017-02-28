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28 Şubat 2017 20:09 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2017 20:11

Galatasaray'da Podolski Japonya yolcusu

Galatasaray'ın Alman oyuncusu Lukas Podolski, Japonya ekibi Vissel Kobe ile sezon sonunda transferi için anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Podolski Japonya yolcusu

Galatasaray'ın Alman oyuncusu Lukas Podolski, Japonya ekibi Vissel Kobe ile sezon sonunda transferi için anlaşma sağladı.

Podolski'nin, bir süredir kendisiyle ilgilenen Japon kulübüyle anlaşmaya vardığı ve Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni takımına dahil olacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre Japon ekibi, bu transfer için Galatasaray'a 2,6 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

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