Lukas Podolski: Galatasaray ve taraftarlarını kalbimde taşıyacağım

Galatasaray'ın, Atiker Konyaspor'u konuk edeceği maçta son kez sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanan Alman futbolcu Lukas Podolski, "Galatasaray ve taraftarlarını kalbimde taşıyacağım." dedi.

Sezon içerisinde Japonya'nın Vissel Kobe ekibi tarafından transfer edilen Lukas Podolski, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Galatasaray ile yarın son maçına çıkacağını vurgulayan Alman futbolcu, "Bir tarafta güzel duygular, bir tarafta da hüzün var. İnsan üzülüyor. Galatasaray ve taraftarlarını kalbimde taşıyacağım. Ben burada iki sezon boyunca profesyonel olarak çalıştım. Gittiğim her yerde elimden geleni yaparım. Bu, Galatasaray'da da çok iyi işledi. Elimden geleni yaptım, başarılar kazandım. Tabii ki şampiyonluk kazansaydık daha iyi olurdu ama futbol böyle bir oyun. Galatasaray'ın bundan sonra birçok başarı ve kupaya koşacağına inanıyorum." diye konuştu.



"GALATASARAY'A DÖNMEK İSTERİM"



Galatasaray'da güzel iki sezon geçirdiğini ve 3 kupa kazandığını anlatan Podolski, yeniden sarı-kırmızılı takıma dönüp dönmeyeceği sorusunu şöyle yanıtladı:



"Futboldan sonra hayatın ne getireceğini bilemiyorum. Ben birçok yerde oynadım ama burası özel bir yer oldu. Burada birçok arkadaş edindim. Futboldan sonra ne yapacağıma karar verdiğimde ve bir fırsat da olursa genç takım antrenörlüğü, teknik direktörlük ya da başka bir görevle Galatasaray'a dönmek isterim. Çünkü burası benim için özel bir yer oldu. Gerek genç takımlarda gerekse A takımda olsun burada çok büyük bir potansiyel olduğunu da gördüm. Bu potansiyelin daha iyi yerlere gelmesi için bir şeyler yapabileceğime inanıyorum."



74 MAÇTA 34 GOL ATTI



Galatasaray'ın 2015-2016 sezonu öncesinde İngiltere'nin Arsenal ekibinden transfer ettiği Lukas Podolski, sarı-kırmızılı formayı giydiği iki sezonda 74 resmi karşılaşmaya çıktı.



Süper Toto Süper Lig'de 55, Türkiye Kupası'nda 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, UEFA Avrupa Ligi ve TFF Süper Kupa'da ikişer maç oynayan Alman futbolcu, toplamda 34 kez ağları havalandırdı.



Galatasaray ile lig şampiyonluğu görmeyen Podolski, bir Türkiye Kupası, iki de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.