Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink: Benim gönlüm Podolski'nin kalmasından yana

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, Podolski'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, elinde bulunan kadrodan memnun olduğunu belirterek, "İhtiyacımız doğrultusunda aramıza yeni bir arkadaş katılırsa bizi memnun eder ama olmasa da takımın iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.



Hollandalı teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi bir takıma sahip olduğunu anlatarak, "Elimde bulunan kadroya çok güveniyorum. Bakıldığı zaman gerçekten bizi dinleyen ve istediklerimizi sahada uygulayan bir takıma sahibiz. Şu anda elimde bulundurduğum takımdan çok memnunum. Transfer dönemi bitene kadar, ihtiyacımız doğrultusunda aramıza yeni bir arkadaş katılırsa bizi memnun eder ama olmasa da takımın iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"GALATASARAY'IN PARASINI ÇÖPE ATAMAYIZ"



Devre arasında transferin kolay olmadığını dile getiren Riekerink, "Bu dönemde kaliteli bir transfer yapmak kolay olmuyor. Bakıldığında iyi oyuncular zaten kendi takımlarında oynuyor. Araştırmalarımız doğrultusunda bazı isimler ön plana çıkabiliyor ama kulübümüzün ekonomik durumunu da gözetmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın parasını çöpe atamayız. O yüzden adımlarımızı çok dikkatli atmalıyız. Bizim bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"GÖNLÜM PODOLSKİ'NİN KALMASINDAN YANA"



Jan Olde Riekerink, devre arası transfer döneminde sona yaklaşıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Şu ana kadar transfer ettiğimiz Ahmet Çalık ve Rodrigues'in doğru isimler olduğunu düşünüyorum. Podolski aramızdan ayrılırsa bir transfer daha yapılma ihtimali var. Ancak Podolski'den memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü çok üst düzey bir oyuncu. Benim gönlüm Podolski'nin kalmasından yana. Transfer konularında oyuncunun da görüşleri önemli. Giderse biz de araştırmalarımıza göre bir transfer yapabiliriz."



Podolski ile sürekli görüşme halinde olduklarını aktaran Riekerink, "Podolski'nin ne düşündüğünü gayet iyi biliyorum. Şu an aklı başka bir yerde değil. Tamamen işine odaklanmış durumda. Bence takdiri hak ediyor." şeklinde görüş belirtti.