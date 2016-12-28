Çin kulübü Podolski için Galatasaray'ın kapısını çaldı

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nazifoğlu, "Beijing Guoan'dan Podolski için gelen önemli bir teklif var. Transferin gerçekleşmesi oyuncuya bağlı." dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beijing Guoan'dan Podolski için teklif aldıklarını doğruladı.



Çin ekibinin Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak için kendilerine resmi bir teklif ilettiğini vurgulayan Nazifoğlu, "Beijing Guoan'dan Podolski için gelen önemli bir teklif var. Biz de bu teklifi değerlendiriyoruz. Transferin gerçekleşmesi oyuncuya bağlı." ifadelerini kullandı.



Nazifoğlu, Beijing Guoan'ın ne kadar bonservis bedeli önerdiğiyle ilgili bilgi vermezken, rakamın 7 milyon avro civarı olduğu öğrenildi.

AHMET ÇALIK ALNERTANİFLERİMİZDEN BİRİ



Levent Nazifoğlu, ara transfer döneminde ilgilendikleri oyunculardan birinin de Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık olduğunu aktardı.



Sarı-kırmızılı idareci, "Ahmet Çalık alternatiflerimizden biri. Gençlerbirliği Kulübü ile görüşmeler sürüyor. Eğer uygun bir bonservis bedeli olursa, düşüneceğiz." açıklamasında bulundu.