Arena'da gol şov! Podolski, Aslan'ı uçurdu...

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son hafta maçında Galatasaray ile 24 Erzincanspor karşılaştı.

Türk Telekom Arena'da oynanan ve hakem Serkan Tokat'ın düdük çaldığı maçı 6-2 kazanan Galatasaray gruptan ikinci sırada çıktı ve son 16 turunda Medipol Başakşehir ile eşleşti.



Galatasaray'ın gollerini 4' Podolski 10' Podolski 27' Rodrigues, 50' Podolski, 55' Podolski, 64' Podolski atarken 24 Erzincanspor'un sayılarını 15. dakikada Yasin, 25. dakikada Ahmet kaydetti.



Bu sonuçla Galatasaray puanını 11'e çıkardı ve 13 puanlı lider Tuzlaspor'un ardından grubu ikinci sırada tamamladı. 24 Erzincanspor ise 7 puanla kupaya veda etti.



DEV EŞLEŞME



E Grubu'nu ikinci sırada bitiren Galatasaray, F Grubu lideri Medipol Başakşehir ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek. 4-5 Şubat tarihlerinden birinde oynanacak maç tek maç usulüyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: haber7