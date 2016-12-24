PKK'ya uyarı: Çekilmezseniz vururuz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkartılması için askeri güce başvurabileceklerini bildirdi.

Barzani, "Al-Monitor"a verdiği özel mülakatta, PKK'nın Sincar'daki varlığına da değinerek, PKK'nın Sincar'daki varlığının bölgede istikrarsızlığa yol açtığını belirtti.



Terör örgütünün Sincar'daki varlığının bölge halkının evlerine geri dönmesine engel teşkil ettiğini ifade eden Barzani, "Yeni bir çatışmanın yaşanmasından dolayı geri dönme konusunda tedirginler. Onların kaygılarını çok iyi anlıyoruz ve bu yüzden PKK'nın kesinlikle Sincar'ı terk etmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili Bağdat ve Washington ile temas halinde olduklarını aktaran Barzani, "Şu ana kadar yapılan görüşmelerden herhangi bir somut sonuç çıkmadı. PKK'nın geri çekilmesi hususunda da uygulamalı olarak herhangi bir adım atılmadı. Asıl sorun PKK'nın zihniyeti ve davranışı. Oradaki Ezidi halkı PKK'nın kalmasını istemiyor. Halk istikrar istiyor." dedi.



Bağdat ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Barzani, şunları söyledi:



"Geri çekilmeleri (PKK'nın Sincar'dan çekilmesi) konusunda şu ana kadar herhangi bir somut adım atmadılar ve Sincar Savunma Birlikleri'nin (PKK'nın etkisindeki Sincar'daki silahlı grup) maaşlarını kestiklerini söyleseler de şahsen ben bunu teyit edemiyorum. Kürdistan hükümeti olarak bizim de elimizde kartlar var ancak durumun bu seviyeye ulaşması kimsenin çıkarına olmayacaktır."



Barzani, "PKK'nın Sincar'da kalma ısrarına devam etmesi durumunda askeri güce başvurabileceğinizin imasında mı bulunuyorsunuz?” sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.

Kaynak: AA