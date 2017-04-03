PKK'ya kırsalda ve şehirde ağır darbe

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmak için hain saldırılar düzenleyen ve sivilleri de hedef alan terör örgütü PKK'ya yönelik son 5 aydaki operasyonlarda 886 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe vuruldu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarını kış aylarında da sürdürdü.



Buralardaki yoğun operasyonların yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik ve polis, havadan F-16 savaş uçakları, helikopterler ve silahlı insansız hava aracı (İHA), karadan ise top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlar desteğinde başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.



Polis ve askerin özel harekat timleri başta olmak üzere tüm güvenlik birimlerinin ortak çabasıyla sürdürülen bu operasyonlarla, ülkenin barış ve huzurunu bozmayı hedefleyen, hain saldırılarında sivilleri de hedef alan bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi yapmasının önüne geçilmeye çalışıldı.



Bu süreçte kış üstlenmesinin engellenmesinin yanı sıra örgütün gelir ve lojistik kaynaklarına da ağır darbe vuran güvenlik güçleri, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'ya büyük zayiat verdi.



5 AYDA 886 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Zorlu kış koşullarında gece gündüz, şehir merkezi kırsal demeden hem yurt içi hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya kış ayında son yılların en ağır darbesini indirdi. Herhangi bir istihbarat ya da ihbar beklemeden teröristleri inlerinde bulup imha etmek amacıyla yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 Kasım 2016 ile 31 Mart 2017 tarihlerini kapsayan dönemde 886 terörist etkisiz hale getirildi.



DONDURUCU SOĞUKLARA RAĞMEN TERÖRİSTLERİN PEŞİ BIRAKILMADI



Mehmetçik ve polis özel harekat timlerinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kışın yürüttüğü bu operasyonlar, zorlu arazi ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden devam etti.



Güvenlik güçleri, terör örgütüne yönelik Hakkari, Mardin, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Tunceli, Siirt, Batman ve Bingöl kırsalı ile şehir merkezlerinde operasyonlar düzenledi.



Kırsal alanlarda kar tipi, yağmur çamur demeden dağ taş dolaşarak teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri, kış koşulları nedeniyle zor şartlarda bile teröristleri takibi bırakmadı.



Kar kalınlığının zaman zaman 2 metreye ulaştığı kırsal alanlar, dağların zirveleri, vadiler, sarp araziler, dere ve ırmak çevresilerinde aşırı soğuklara rağmen ülkenin huzuruna kasteden teröristleri arayan güvenlik güçleri, örgüt mensuplarının "girilemez ve ulaşılamaz" dedikleri mağara, sığınak ve barınaklarını bulup imha etti.



Kararlılıkla gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte büyük eleman kayıpları verdirerek kış üslenmesine imkan tanımayan güvenlik güçleri, örgüte ait çok sayıda giyecek ve yiyecek gibi yaşam malzemesi, örgütsel doküman, silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirdi.



ÖRGÜTÜN ŞEHİRDEKİ YAPILANMASINA DA AĞIR DARBE



Bölücü terör örgütüne yönelik kırsaldaki operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, bu süreçte PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yurt genelinde birçok ilde operasyonlar düzenlendi.



Çok sayıda zanlının gözaltına alındığı operasyonlar kapsamındaki aramalarda silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. PKK'ya yönelik kararlı operasyonlarda terör örgütünün kış üslenmesine geçit verilmezken, uyuşturucu ve kaçak sigara gibi finans kaynaklarına büyük darbe vuruldu, teröristlerin bahar aylarında gerçekleştirmesi muhtemel birçok saldırı da önlenmiş oldu.



DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ TUTUKLANDI



Terör soruşturmaları kapsamında 1 Kasım 2016 ile 31 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 4 bin 937 kişi gözaltına alındı.



Zanlılardan aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ (Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği ve parti üyeliği düşürüldü) ile bazı HDP'li milletvekilleri ve ABD Adana Konsolosluğunda tercüman olarak görev yaptığı belirlenen Hamza U'nun da bulunduğu 2 bin 15'i tutuklandı.



PKK'NIN SÖZDE SORUMLULARI BİR BİR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



TSK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış şartlarındaki olumsuzluklara rağmen kararlılıkla yürüttüğü operasyonlarda, PKK'nın birçok sözde eyalet, bölge ve grup sorumlusu etkisiz hale getirildi.



Mardin'in Ömerli, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nda, biri terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın korumalığını yapan, 4'ü sözde bölge sorumlusu 10 terörist öldürüldü.



Tunceli'nin Kutudere bölgesinde ise mart ayında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 14 terörist arasında, örgütün sözde grup sorumlusu "Ferhat Dersim" kod adlı Yusuf Doğan'ın da olduğu belirtildi.



Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında da PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 12 teröristten 2'sinin, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer aldığı bildirildi.



Bingöl'ün Kiğı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda yakalanan 2 teröristten birinin de örgütün sözde Yayladere sorumlusu olduğu öğrenildi.



Diyarbakır ve Bingöl'de 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensupları arasında İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "yeşil kategori"de bulunan "Erhan Siser" kod adlı Edip Yetüt'ün de yer aldığı belirlendi.