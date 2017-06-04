PKK'ya hareket alanı bırakılmaması Almanya’nın da çıkarınadır

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Türkler bizden PKK'ya karşı daha sert davranmamızı bekliyorlar. PKK'ya hareket alanı bırakılmaması Almanya’nın da çıkarınadır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, terör örgütü PKK’nın finans kaynaklarını kurutmanın ve onlara Alman topraklarında hareket alanı bırakılmamasının Almanya’nın da çıkarına olduğunu belirtti.



Gabriel, "Bild am Sonntag" gazetesine verdiği röportajda, yarın Ankara’ya yapacağı ziyaret öncesi Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Alman ordusunun, bir parlamento ordusu olmasından dolayı Alman milletvekillerinin, Alman askerlerini sadece bir kez değil her zaman bulundukları ülkede ziyaret etme zorunluluğunun bulunduğunu ifade eden Gabriel, Türkiye’nin Alman milletvekillerine bu ziyaret hakkını açık bir şekilde temin etmesi gerektiğini savundu.



Milletvekillerinin Konya'daki NATO üssüne ziyaretinin temin edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Gabriel, "Türkiye bunu İncirlik’te, iç politika sebeplerinden dolayı yapamıyor veya yapmak istemiyorsa, o zaman münakaşa etmeden ve ortaklık çerçevesinde birliklerin konuşlandırılmasına son verilmesi konusunda anlaşmaya çalışmamız gerekir." dedi.



YENİ BAĞLANTI NOKTALARI ARAMAK LAZIM



Gabriel, Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesinin Türkiye ile ilişkilerde nasıl sonuçlar doğuracağına ilişkin soruya, "Şu anda Almanya ve Türkiye ilişkilerinde Alman ordusunun İncirlik’te konuşlandırılması tek zor konu değil. Alman ordusunun İncirlik’ten çekilip çekilmemesinden bağımsız olarak yeni bağlantı noktaları aramak lazım. Megafon siyasetinin bitmesi gerek." cevabını verdi.



Bu bağlantı noktalarının neler olabileceğine ilişkin de Gabriel, şöyle konuştu:



"Türkler bizden PKK’ya karşı daha sert davranmamızı bekliyorlar. PKK bizde de yasak olan bir örgüt çünkü silah ve uyuşturucu ticareti ile haraç toplama konusuna derinden bulaşmış durumda. Onların (PKK'nın) finans kaynaklarının kurutulması ve onlara Alman topraklarında hareket alanı bırakılmaması Almanya’nın da bütünüyle çıkarınadır. Bu, Türkiye’nin haklı olarak ifade ettiği bir noktadır."



TÜRKİYE, ALMANYA VE AB'DEN DAHA FAZLA SIĞINMACI ALDI



AB ile Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasının Türkiye’nin ve AB’nin çıkarına olduğunu belirten Gabriel, “Türkiye, Almanya ve AB’den çok daha fazla Suriyeli sığınmacı aldı." dedi.



Gabriel, söz konusu anlaşmanın, BM’nin mülteci kuruluşunun yardımıyla sığınmacıların durumunun iyileştirilmesini ve aynı zamanda sığınmacıların Avrupa'ya yasal bir şekilde ulaşmalarını düzenlemeyi amaçladığını aktardı.



Sığınmacı anlaşmasının, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesiyle bir ilgisinin bulunmadığına işaret eden Gabriel, Alman askerlerinin Ürdün’de konuşlandırılması durumunda bundan endişe duymayacağını, birçok Batılı ülkenin Ürdün ile çalıştığını söyledi.



Türkiye'de tutuklu Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel konusuna ilişkin de Gabriel, Yücel’in kendi açısından sebepsiz yere cezaevinde bulunduğunu savunarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) yakında hızlandırılmış bir davada bu konuda karar vereceğini, Türkiye'nin de AİHM'nin kararını kabul etmesini ve uygulamasını istediğini kaydetti.