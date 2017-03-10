Batman'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, sığınak içerisinde çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak içerisinde çok miktarda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ve Kozluk'ta terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını imha etmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonlarda, sığınak içerisinde 93 savunma tipi el bombası ile 2 bidonda bin 998 biksi mühimmatı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.



Açıklamada, cumhuriyet savcılığının talimatıyla ele geçirilen 93 savunma tipi el bombasının imha edildiği, bin 998 biksi mühimmatına ise el konulduğu bildirildi.