PKK'ya ait 8 sığınak imha edildi

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 sığınak ortaya çıkarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kiğı ilçesinde konuşlu 2. Jandarma Alay Komutanlığına bağlı birliklerce, bölücü terör örgütü mensupları faaliyetlerine karşı 20 Mart'ta Adaklı ilçesi Maltepe Vadisi ve Vitkar Deresi bölgesinde "Şehi̇t Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın-13" operasyonu gerçekleştirildi.



Operasyonda ortaya çıkarılan 8 sığınakta 15 kilogram amonyum nitrat, gıda, yaşam ve sağlık malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.



Sığınaklar imha edildi.