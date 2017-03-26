PKK'ya ait 1 ton yaşam malzemesi ele geçirildi
Şırnak'ta yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 1 ton yaşam malzemesi bulundu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün elde ettiği istihbarat üzerine güvenlik güçlerince Balıkkaya köyü Çaryan mevkisinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kullanılmayan bir kömür ocağında yer altında bulunan 2 depoda, PKK'lı teröristlere ait 1 ton yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemeler, güvenlik güçlerince imha edildi.