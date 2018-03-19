PKK/PYD'ye Dev Vurgun! Cephanelik ele geçirildi

Zeytin Dalı harekatı kapsamında Afrin'in 1 kilometre dışında terör örgütü PKK/PYD'ye ait cephanelik ele geçirildi. Cephanelikte, neredeyse bir kenti havaya uçurabilecek mühimmat bulundu.

18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i tamamen kontrol altına aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Afrin kent merkezi kontrol altına alınırken, Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberne göre; şehrin 1 kilometre dışında terör örgütü PKK/PYD'ye ait cephanelik ele geçirildi.

9 odadan oluşan cephanelikte ABD ve Doğu Bloku ülkelerden gelen silahlar ve patlayıcılar dikkat çekiyor. Nitekim bu silahlar ve patlayıcıların bir kenti havaya uçurabilecek kadar gücü bulunuyor.

SAHA İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKARILDI





Güvenlik kaynakları, terör örgütünün kentin doğusunda oluşturduğu gizli cephaneliğe yüklü miktarda patlayıcı ve mühimmat taşımasının nedenlerini, “Kentin savunmasında ve harekâtın uzaması durumunda, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırılarda kullanılması” olarak açıkladı. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeraltına inşa edilen ve 9 odadan oluşan cephanelik, kalın beton ve perde duvarlarla yapıldı. Cephanelik, çok dikkatli alan incelemeleri sonrasında fark edilerek ortaya çıkarıldı.

Yine kaynaklardan gelen bilgilere göre ele geçirilen silah ve füzelerin, helikopter ve tanklara yönelik saldırılarda kullanılan silahlarla aynı seri numarası taşıdığı dikkat çekti.