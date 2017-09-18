PKK/PYD’nin hedefi Deyrizor petrolü

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye’nin en verimli petrol sahalarının yer aldığı Deyrizor ili içlerine hızla ilerliyor. Terör örgütü DEAŞ'ın çatışmadan çekildiği Irak sınırındaki alanda 11 önemli petrol yatağı bulunuyor.

PKK/PYD, ABD desteğiyle 9 Eylül'de başlattığı operasyonda Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor kent kırsalının kuzeydoğusundaki ilerleyişini sürdürüyor.



DEAŞ'ın, büyük bölümünü işgal ettiği il kırsalından çatışmadan çekilmesiyle PKK/PYD, yaklaşık 56 kilometre derinlikteki bölgeyi ele geçirdi.



PKK/PYD'nin operasyon alanının, Deyrizor ilinin Irak sınır hattında, Fırat Nehri doğusunda kalan petrol sahalarını da içermesi dikkati çekiyor.



En büyüğü El Ömer olmak üzere ülkenin en verimli petrol sahaları Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.



Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusundaki El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.



Son 3 yıldır DEAŞ, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti.



HASEKE'DE 350 KÜÇÜK KUYU



Haseke'deki AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, PKK/PYD halihazırda Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de küçük çapta yaklaşık 350 kuyuyu elinde tutuyor. Örgütün bu kuyulardan günlük 35 bin varil petrol elde ettiği örgüt elebaşlarınca ifade ediliyor.



Terör örgütü, çıkardığı ham petrolün büyük kısmını rejime satarken kalanını kendisi kullanıyor.



PKK/PYD, petrolün varilini, savaş ortamı nedeniyle ortalama petrol fiyatının üstünde, yaklaşık 70 dolardan satabiliyor. Örgüt böylece, yalnızca Haseke’deki kuyulardan aylık ortalama 70 milyon dolar gelir sağlıyor.



PKK/PYD, Deyrizor’daki operasyonla ilin güneydoğu ucunda Irak'a komşu Elbu Kemal kentine uzanan hattaki sahaları da ele geçirirse günlük petrol üretiminin ve gelirinin üç katına ulaşması bekleniyor.



SU KAYNAKLARI DA ELİNDE



Suriye topraklarının yüzde 23'ünü işgal eden terör örgütü PKK/PYD, ABD'nin askeri desteğiyle ülkenin en büyük üç barajını ele geçirmişti.



Terör örgütü, Halep’in doğusundaki Tişrin, Rakka'nın batısındaki Tabka ve Baas barajları sayesinde Suriye’nin hidroenerji potansiyelinin yüzde 70’ini kontrol ediyor.



PKK/PYD, ülkenin kuzeyindeki tarım arazilerinin de yüzde 60’ını işgal ediyor.



