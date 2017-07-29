PKK/PYD'den Mare ilçesine saldırı

Suriye'de, terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyindeki muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine tanksavarlarla düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Mare'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Ala Nime, ''PYD'nin Mare ilçesine tanksavarla düzenlediği saldırıda 1 çocuk, 1 kadın ile 3 erkek yaralandı.'' dedi.



Nime, terör örgütünün tanksavarlarla gerçekleştirdiği saldırıda, bazı yerleşim yerlerinde ise maddi hasar meydana geldiğini söyledi.



Bu arada, Mare'deki şehir hastanesi doktorlarından Ahmed Hafız da ''PYD'nin saldırıları sonucunda hastanemize 5 yaralı getirildi.'' diye konuştu.



Terör örgütü PKK/PYD'nin hafta içinde Azez'in Kel Cibrin köyüne düzenlediği saldırıda da 15 kişi yaralanmıştı.



PKK/PYD, işgal ettiği Halep'in Tel Rıfat ilçesinden sık sık muhaliflerin kontrolündeki Mare ile Azez'e saldırı düzenliyor.