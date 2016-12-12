Terör propagandası yapan 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul'daki terör saldırısı sonrası sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle aralarında sosyal medya danışmanı Mücahit Avcı'nın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'daki saldırı sonrasında sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden, aralarında sosyal medya danışmanı Mücahit Avcı'nın da bulunduğu 9 kişi yakalanırken, Cem Mumcu'nun da dahil olduğu 5 kişi ise halen aranıyor.



İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Beşiktaş'taki saldırı ile ilgili terör örgütlerini övücü mahiyette paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, aralarında sosyal medya danışmanı Mücahit Avcı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyanlar ile ilgili bir twit atan Cem Mumcu'nun da bulunduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA