"PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine girildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede terörü tasfiye noktasına gelindiğini belirterek "Kış döneminde 'Giremezsiniz' dedikleri terör örgütü PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir." dedi.

Süleyman Soylu, "Kış döneminde 'Giremezsiniz' dedikleri terör örgütü PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi.

Soylu, inşaatı hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliğinin açılışında yaptığı konuşmada, devletin vatan, bütünlük ve birlik için gerekli olduğunu belirterek devlet vatandaşına ne kadar hizmet ederse vatandaşın da o kadar devletine bağlı olacağını anlattı.

Bugün sadece bir binanın önünde olunulmadığını, aynı zamanda vefanın, devlet ile millet arasındaki bağın önünde toplandıklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda özgürlüğün, istiklalin ne olduğunu bilen, aziz bir milletin yaptıklarının önündeyiz. Ülkesinin istiklali için şehadeti göz önüne alan ve canını feda eden evlatlarımızın önündeyiz. Biz burada bu kadar değiliz, daha fazlayız. Fethi Sekinlerden Ömer Halis Demirlere kadar bu toprak uğruna her türlü mücadelemizde Çanakkale’den, Balkan Harbi'nden, Kıbrıs’ta şehit verdiklerimize kadar ay yıldızlı bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması için herşeyinden vazgeçen evlatlarımıza kadar hepimiz buradayız."

Binanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, şunları söyledi:

"Biz kolay millet olmadık. Çok badirelerden geçtik. Bu milletin bu hali ve bu anlayışı bugünlere kolay gelmedi. Bizi sarsmaya çalıştılar, Allah'a çok şükür sarsılmadık. Bizi geri adım attırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Yolculuğumuza devam ediyoruz ve aynı şekilde devam edeceğiz. Binayı yaptıran Abuzer Bey gibi yardımsever, geçmişine sahip çıkan, hesabı öteki dünya üzerinden kuranlar oldukça, bizi yıkamazlar. DEAŞ, üstesinden geliriz. PKK, Allah'ın izniyle üstesinden geliriz. Ülkemize fitneyi sokmak isteyip başaramayan, sonrasında da alçakça ülkemizi istila girişimine kalkan FETÖ, üstesinden geliriz. Bilin ki bu sadece bizim değil aynı zamanda bu toprakların medeniyetlerin bize yüklediği sorumluluktur. Bilmenizi istiyorum ki ecdadımızın bu toprakları kanlarıyla sulayıp bizlere özgürlüğümüzü veren anlayışın eseri olarak buradayız."

- "TERÖRLE MÜCADELEMİZ, TERÖRÜ TASVİYE NOKTASINA GELMİŞTİR"

Türkiye'nin dünden daha iyi noktada olduğunu bildiren Soylu, herkesin yarın bugünden çok daha iyi noktada olacağına inanılmasını istedi.

Güvenlik güçlerinin kararlılık ve cesaretle kahramanlık destanı yazdığını ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gönlünüz rahat olsun. Terörle mücadelemiz, terörü tasfiye noktasına gelmiştir. Biz terörü tasfiye edeceğiz. Sadece orada kalmayacağız. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın talimatı, Başbakanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle birlikte Doğu ve Güneydoğu bir taraftan istihdam, turizm ve kardeşliğin tesis edildiği bir alan olacak. Göreceksiniz ki bunu en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 3-4 aydır Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Bunun bir bölümü arkadaşlarımızla terörle nasıl mücadele edeceğiz kararlılığı içinde yapılan değerlendirmelerdir. Bir bölümü de vatandaşlarımızla geçirdiğimiz zamandır."

Soylu, terörle mücadeleyle ilgili son gelişmelere değinerek şunları kaydetti:

"Kış döneminde 'Giremezsiniz' dedikleri terör örgütü PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınak imha edilmiştir. Son dönemlerde PKK ve KCK'nın şehir yapılanmalarına karşı ciddi operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 8 bin 477 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2 bin 603 kişisi tutuklanmıştır. Bu örgütlere lojistik ve finans kaynağı desteği verdiği tespit edilmiş 79 belediyeye görevlendirme yapılmış, son 5 ayda 49 üst düzey terörist yakalanmış, 689 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yine son 5 ayda 126 eylem engellenmiştir. Bunların içerisinde, patlayıcı, canlı bomba, bombalı araç eylemleri de mevcuttur. Aslında listemiz çok daha uzun. Bu gücün daha da artması için Bakanlığımız tarafından 11 bin polis, 28 bin 550 jandarma, 635 sahil güvenlik, 21 bin 716 güvenlik korucusu alımı devam etmektedir."