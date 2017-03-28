PKK'nın sözde "grup sorumlusu" öldürüldü

Tunceli'nin Kutudere bölgesinde önceki gün etkisiz hale getirilen 14 terörist arasında, örgütün sözde grup sorumlusu "Ferhat Dersim" kod adlı Yusuf Doğan'ın da olduğu belirtildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerce, 26 Mart Pazar günü, kent merkezine bağlı Kutudere bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen 14 teröristin cenazesi, kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



TUNCELİ'DEKİ TERÖR OPERASYONU



Teröristlerin kimliklerinin ortaya çıkartılması amacıyla yapılan ilk incelemede, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Ferhat Dersim" kod adlı Yusuf Doğan adlı terörist olduğu anlaşıldı.



Doğan'ın etkisiz hale getirilen teröristlerin sözde "grup sorumlusu" olduğu tespit edildi.



Diğer teröristlerin kimlik tespit çalışmaları ile olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.