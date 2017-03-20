PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 960 gözaltı

Kış üslenmesinden çıkan terör örgütü PKK'nın eylemlerini önlemeye yönelik, 9-20 Mart tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 960 şüpheli gözaltına alındı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alınan şüpheli sayısı 960'a yükseldi.



Kış üslenmesinden çıkan PKK'lı teröristlerin eylemlerini engellemek amacıyla güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.



DGH, KCK-TM gibi adlarla yapılanarak terörist faaliyet gösterenlere yönelik 9 Mart'ta ülke genelinde başlayan operasyonlar kapsamında 220 şüpheli daha gözaltına alındı.



Böylece 9-20 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma birimlerince gözaltına alınan şüpheli sayısı 960'a ulaştı.



İçişleri Bakanlığından 18 Mart'ta yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik operasyonlarda 740 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.