PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonlar

İçi̇şleri̇ Bakanlığından, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 740 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçi̇şleri̇ Bakanlığından, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 740 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığından, kış üslenmesinden çıkan PKK'lı teröristlerin eylemlerini engellemek amacıyla son üç gündür yürütülen eş zamanlı operasyonlara ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Buna göre, bölücü terör örgütünün planlarını sekteye uğratmak amacıyla hazırlık aşamasındaki milis/işbirlikçi, DGH, KCK-TM gibi yapılanmalar içinde faaliyet gösterenlere yönelik olarak ülke genelinde operasyonel çalışmalar başlatıldı.



Terör örgütünün eylem arayışlarının akamete uğratılması, ilişki ve irtibatlarının deşifre edilmesi amacıyla emniyet ve jandarma kolluk birimlerince 36 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 740 kişi gözaltına alındı.



Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ve örgütsel doküman, bir kalaşnikof, 4 ruhsatsız tabanca, 14 av tüfeği ve 246 fişek bulundu.



Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8-15 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda da 259 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 39'u tutuklanmış ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.