PKK'nın kış tertiplenmesine darbe

Güvenlik güçlerince, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak ve barınağa operasyon düzenlendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak ve barınağa düzenlenen operasyonda muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 11 Aralık'ta Köyçeğiz Mahallesi, Karasakal Deresi ile Koca Dere bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-99 Operasyonu" düzenlendi.



Bölücü terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesini engellemek, teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla sıfırın altında 25 dereceye varan soğukta ve zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen operasyonda 6 sığınak ve barınak tespit edildi.



Arama tarama faaliyetinde muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA