PKK'nın katlettiği Sımpil'in adı parkta yaşatılıyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren Fırat Sımpil'in adı, çocuk parkında yaşatılıyor.

Silvan Barajı inşaatı yolu olarak da kullanılan Bağlar Mahallesi Büyük Çeşme Caddesi'nde 30 Ağustos 2015'te sebze almak için evden çıktığı sırada teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 13 yaşında hayatını kaybeden Sımpil'in ismi, belediye tarafından Yüksek Mahalle'de oluşturulan çocuk parkına verildi.



İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında Silvan Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Adem Çelik, yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristlerce vahşice katledilen Sımpil'in adının daha önce de bir caddeye verildiğini söyledi.



Sımpil'in hafızalarda canlı tutulması gerektiğini belirten Çelik, "Bu bizi hakikaten üzen ve kedere boğan bir olay. PKK'nın yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcı dolayısıyla şehit oluyor. Fırat çok başarılı, çalışkan ve mahallede de çok sevilen bir çocuktu. Biz de bu şehit çocuğumuzun adını yaşatmak adına bir parkımıza ismini veriyoruz." dedi.



