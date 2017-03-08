PKK'nın kadınlara şiddeti AP tutanaklarına geçti

AK Parti Düzce Milletvekili Keşir, "PKK terör örgütü, çocukları tehdit ile kaçırmakta, ellerine silah vermektedir. 15 yaş altı Ezidi ve Kürt kız çocuklarını kaçırarak tecavüz, infaz ve intiharlarına sebep olmaktadır." dedi.

Avrupa Parlamentosunda (AP) Parlamentolararası Komite Toplantısı yapıldı. Toplantıya, TBMM'yi temsilen AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi katıldı.



Toplantıda, "Şiddetten Kurtuluş ve Güçleme" başlıklı çalıştayında DAEŞ ve Bokoharam'ın kadına yönelik şiddeti ve tecavüzlerine değinildi. Türkiye adına söz alan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, PKK terör örgütünün kadınlara karşı uyguladığı şiddete değindi.

PKK'NIN KADINLARA ŞİDDETİ AP TUTANAKLARINDA



Keşir, "DAEŞ’ten hiçbir farkı olmayan, AB ülkelerinin de terör örgütü olarak tanıdığı ve ülkemizde eylemler yapan PKK terör örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü raporuna göre, çocukları tehdit ile kaçırmakta, ellerine silah vermektedir. 15 yaş altı Ezidi ve Kürt kız çocuklarını kaçırarak tecavüz, infaz ve intiharlarına sebep olmaktadır. Bunun buradan kayıtlara geçmesini istiyorum." dedi.

"23 MADDELİK UYUM YASASINI DA ÇIKARDIK"



Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesini" Parlamentosundan geçiren ilk ülke olduğuna dikkat çeken Keşir, şöyle devam etti:



"23 maddelik uyum yasasını da çıkardık. Avrupa'da pek çok ülke ekonomik gerekçelerle uyum yasasını çıkaramamışken bu yasa ile oluşturulan Şiddet Önleme İzleme Birimlerinin önemini vurgulamak istiyorum."



Keşir, Avrupa'da da eğitimli, üniversite mezunu pek çok kadın şiddet gördüğüne işaret ederek, "Çözüm için hem kadın hem erkek hem de toplumun tamamında bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç vardır." diye konuştu.



Oturum başkanı İsveçli AP üyesi Anna Maria Corazza Bildt, Keşir'in sözleri üzerine, "PKK, Avrupa'da da terör örgütü olarak kabul ediliyor." ifadesini kullandı



Toplantıda söz alan İngiliz AP üyesi Julie Ward ise kadına şiddet konusunda Birleşik Krallık'ın yaptıkları ile gurur duymadığını belirterek, "İstanbul Sözleşmesini parlamentosundan geçiremedi, Türkiye'nin yaptıklarını yapamadı." dedi.