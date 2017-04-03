Batman'da terör operasyonu!

Batman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mazotla karıştırılmış yaklaşık 75 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki iki adrese eş zamanlı operasyon yaptığı bildirildi.



Operasyonda, 74 buçuk kilogram mazotla karıştırılmış amonyum nitrat, 44 kök Hint keneviri ve 2 kılıç görünümlü pala ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin süreceği belirtildi.