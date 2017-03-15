PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ile 390 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda faaliyet yürüten PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularından oluşan 7 bini aşkın personelin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor.



Operasyon kapsamında 14 Mart'ta Lice ilçesine bağlı 5 köy ve mezralarında 139 ev ve eklentileri ile arazide yapılan aramada 1 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan yol kontrollerinde 661 araç ve 952 kişinin sorgulaması yapıldı.



Teröristlere ait 2 sığınak, 2 terörist mevzi kullanılamaz hale getirilirken sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri imha edildi. Operasyonda, 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 1 el yapımı patlayıcı düzeneği yerinde tahrip edildi.



Narko-terörle mücadele kapsamında 150 kilogram toz, 240 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 390 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.