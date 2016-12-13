PKK'nın elebaşlarına yakalama kararı

Silahlı terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan ve Duran Kalkan hakkında yakalama kararı verdi.

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden Murat Karayılan ve Duran Kalkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Safitürk'ün, PKK'lı teröristlerce 10 Kasım'da makam odasında el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit olmasının ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği, terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden Murat Karayılan ve Duran Kalkan hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer biyolojik kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından yakalama emri çıkarıldı.

Kaynak: AA