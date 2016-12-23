Siirt'te PKK'nın bombalı tuzağı bozuldu
Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerin bir istihbaratı değerlendirmesi sonucu Kooperatif Mahallesi Mehmet Süer Caddesi'nde, PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı bomba düzeneği tespit edildi.
MENFEZE ÖNCE ROBOT GÖNDERİLDİ
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, mahalleye girişi kapattı. Patlayıcı, bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonrası menfeze önce robot gönderildi.
Ardından menfeze geçen bomba uzmanı düdüklü tencere içerisine yerleştirilmiş kablolu ve uzaktan kumandalı bomba düzeneğini etkisiz hale getirdi.