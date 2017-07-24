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24 Temmuz 2017 14:18 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2017 14:22

PKK'nın 5 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait 5 odalı sığınak imha edildi.

PKK'nın 5 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Elbeyli köyü bölgesinde 2. Jandarma Alay Komutanlığına bağlı birliklerce, PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldiş-92 Operasyonu" düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda tespit edilen 5 odalı sığınakta yapılan aramada gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtilen açıklamada, sığınak ve malzemelerin imha edildiği kaydedildi.

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Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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Etiketler: pkkbingölsığınak


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