Terör örgütü PKK'nın 2 üst düzey mensubu ölü ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda, terör örgütü PKK'nın 2 üst düzey mensubu ölü ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.



Operasyonda, 17 Şubat'ta Koruköy Mahallesi'nde çıkan çatışmada terör örgütünün 2 üst düzey mensubunun uzun namlulu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bilgisi aktarılan açıklamada, 1 polisin de hafif bir şekilde yaralandığı kaydedildi.



Açıklamada, operasyonun sürdüğü de kaydedildi.