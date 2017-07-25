PKK'nın mezarlıktan başlayıp kanalizasyona açılan tüneli

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir mezarlıkta tünel bulundu.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurduğu ve saldırılar gerçekleştirdiği Zeynel Abidin Mahallesi'ndeki Kanika Mezarlığı'nda güvenlik güçlerince tünel tespit edildi.



Yapılan incelemede tünelin mezarlık içerisinden geçtiği, Suriye sınırına uzandığı ve kanalizasyon hattına bağlandığı, söz konusu kanalizasyon hattının sınırdaki mayınlı bölgeye çıktığı belirlendi.



Güvenlik güçleri, terör örgütünün tüneli, silah, mühimmat ve uyuşturucu ile teröristlerin geçişinde kullandığını değerlendiriyor.











AYNI BÖLGEDE 400 METRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL BULUNMUŞTU



Nusaybin ilçesinde 3 Kasım 2016'da Suriye'nin Kamışlı kentinde faaliyet gösteren PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca ilçeye kadro ve malzeme aktarmak maksadıyla kazıldığı tespit edilen toplam 400 metre uzunluğunda ve sınırı 50 metre geçen tünel bulunmuştu.