PKK'lılar için çukur kazanlara müebbet istemi

Diyarbakır Sur'da DBP'li belediyeye ait iş makineleriyle PKK'lı teröristlerin talimatı doğrultusunda çukur kazdıkları belirlenen 2 kişi hakkında dava açıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde DBP'li belediyeye ait iş makineleriyle terör örgütü PKK mensuplarının talimatı ile çukur kazdığı belirlenen 2 kepçe operatörü hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılanan Sur Belediyesinde dönemin Fen İşleri Dairesi Müdür Vekili Fırat G. ile kepçe operatörleri Ali Ö. ve Yılmaz S. hakkında hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce Sur ilçesindeki ara sokaklara kazılan çukurlarla bölgeye gelecek güvenlik kuvvetlerine pusu hazırlığı içerisinde olunduğu, uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırıda bulunulacağı bilgisi üzerine güvenlik güçleri tarafından söz konusu bölgeye operasyon yapıldığı belirtildi.



Söz konusu sokakların temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesi amacıyla çok sayıda güvenlik personeli ve uzman ekiplerce operasyon yapıldığı bildirilen iddianamede, Fatihpaşa Mahallesi'ndeki Direkhane Yeni Bahçe 1, Yıkıkkaya ve Leylek sokaklar ile Dört Ayaklı Minare, Kiremit Sokak, Hasırlı Mahallesi'ndeki ara sokaklarda yapılan çalışmalarda çok sayıda mühimmat ile bir teröristin ölü ele geçirildiği aktarıldı.



İddianamede müşteki sıfatıyla ifadeleri bulunan 2 polis de teröristlerin kazdığı çukurları, kurdukları barikatları ve bombalı tuzakları temizlemek için gittikleri bölgede kullanılan Sur Belediyesine ait iş makinelerinin plakalarını verdi.



Elde edilen delillerle Sur'da belediyeye ait iş makineleri ile çukur kazıldığının belirlendiği vurgulanan iddianamede, bu kapsamda dönemin Sur Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Fırat G, Sur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Vekili İlhami K. ile iş makinesi operatörleri Ali Ö. ve Yılmaz S'nin yakalandığı bildirildi.



"ÇUKURLAR, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNU OLUŞTURMUŞTUR"



İddianamede, "Operatörlerin terör örgütü mensuplarıyla Sur Belediyesine ait kepçelerle ilçede, sözde "özerklik" çerçevesindeki eylemler doğrultusunda birçok sokakta gece boyu çukur kazdıkları belirtilen iddianamede, "Kazılan çukurlar, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin güvenlik kuvvetlerine karşı yaptıkları eylemin öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturmuştur" ifadelerine yer verildi.