PKK'lılar, ABD polisinin gözünde 'barışçıl gösterici'

Washington DC Polis Şefi Peter Newsham, 16 Mayıs'ta Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde yaşanan olaylarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlediği basın toplantısında olay mahallinde yaşananlardan farklı bir tablo çizdi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser ve Washington DC Polis Şefi Newsham, geçen ay Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde yaşanan olaylarla ilgili Washington Kongre Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.



Newsham, ellerindeki tüm deliller kapsamında olaya karıştığı düşünülen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, bu kişilerden ikisinin dün tutuklandığını, 2 Kanada ve 12 Türk vatandaşının yakalanması için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.



TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARINA ABD'DE MEYDAN DAYAĞI



Basın mensuplarına olay günü yaşananlarla ilgili bilgiler veren Newsham'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 40-50 metre kadar yaklaşan terör örgütü PKK yanlıların "herhangi bir tehdit teşkil etmediğini" savundu. Ancak olay mahallinde o esnada sadece yaklaşık 10 polisin görev yapıyor olması, yabancı bir devlet başkanını korumak için yeterli önlem aldıklarını iddia eden Newsham'in sözleriyle çelişti.



GÜVENLİK AÇIĞINI KABUL ETMEDİ



"Bir terör örgütü yandaşlarının, ABD'ye resmi ziyarette bulunan yabancı bir devlet başkanına bu denli yaklaşabilmeleri güvenlik açığı değil midir?" şeklindeki soruya cevap verirken söz konusu grubun terör grubu olmadığını savunan polis şefi, bu kanaate nasıl vardıklarını ise açıklamadı.



PKK'LILAR, ABD POLİSİNİN GÖZÜNDE 'BARIŞÇIL GÖSTERİCİ'



Olay yerindeki PKK yanlısı gruptan "barışçıl göstericiler" diye söz eden Newsham, Türk tarafında bulunan kişilere megafon ve su şişeleriyle yapılan fiziki saldırıları ve sözlü tacizleri görmezden geldi.



TÜRK VATANDAŞINI YARALAYAN PKK YANLISI HAKKINDA "DELİL MUAMMASI"



Başından yaralanan Türk vatandaşına saldıran PKK yanlısı kişiyle ilgili herhangi bir yasal işlemin başlatılıp başlatılmadığı yönündeki soruya Newsham, "Bu tür sorular delillerle ilgili sorular kategorisine giriyor ve kamuoyu önünde delillerle ilgili konuşmamayı tercih ederim." diye cevap verdi. DC polis şefinin, kameralar önünde gerçekleşen bir olay için "yorum yapmayacağım" demesi, 1 aydır yürüyen soruşturmanın ne denli sağlıklı olduğuna ilişkin soru işaretleri uyandırdı.



PKK YANLILARIYLA HATIRA FOTOĞRAFI



Basın toplantısının çıkışında Newsham, kavganın yaşandığı gün orada bulunan ve biri "polisi darp etmek" suçlamasıyla yargılanan iki PKK yanlısı ile fotoğraf çektirdi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta Washington’a gerçekleştirdiği ziyarette, Türk Büyükelçiliği konutu önünde meydana gelen olayları, terör örgütü PKK yandaşlarının ağır tahrikleri tetiklemiş, olayın hemen ardından 2 kişi gözaltına alınmıştı.



Konuyla ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'dayım, PKK terör örgütü ve FETÖ'cüler hep birlikte birleştiler, 40-50 metre mesafede şahsıma karşı orada gösteri yapıyorlar. Amerikan polisi hiçbir şey yapmıyor, dokunmuyor. Acaba benzer bir şey Türkiye'de yapılmış olsa tavır ne olur, düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şey yapmadıkları gibi onlara karşı müdahalede bulunan oradaki bizim soydaşlarımız, vatandaşlarımızdan iki tanesini içeri almışlar dün. Böyle şey olabilir mi? Benim korumalarımdan 12 tanesi için tutuklama kararı çıkarmışlar. Bu nasıl bir yasadır, bu nasıl bir hukuktur? Bu korumalar, beni korumayacaksa niçin bunları ben yanımda Amerika'ya götürüyorum? Amerika'nın Hans'ı ile George'u ile mi kendimi koruyacağım?" diye konuşmuştu.



Dışişleri Bakanlığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenlik personelinden bazıları hakkında tutuklama kararı alındığının öğrenilmesi üzerine ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ı Bakanlığa davet etmiş ve kararın kabul edilemez olduğunu bildirmişti.



