PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce enerji nakil hattında çalışan işçilere yönelik saldırıda 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çobanpınar köyü kırsalında enerji nakil hattında çalışan işçilere terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendi.



Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Yaralı işçiler, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.



VALİLİK AÇIKLAMASI



Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Çobanpınar Piyade Hudut Karakoluna bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesinde çalışma yapan VEDAŞ işçilerine ait araca bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendiği bildirildi.



Açıklamada, "Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ağır şekilde, bir kişi ise hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye taarruz helikopteri sevk edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.



