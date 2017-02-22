PKK'lı kadının Suriyeli oyunu

Aydın'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tutuklanan kadının kendisini Suriye uyruklu olarak tanıtıp yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Didim ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik bir adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda örgütün dağ kadrosundan olduğu tespit edilen Yazgül K. ve kuzeni Ali Ekber A. gözaltına alındı.



Yazgül K'nin, mahkemede verdiği ifadede, Bingöl doğumlu olduğunu, 1988 yılında ailesiyle birlikte Avusturya'ya yerleştiğini ve 1994 yılında örgütle ilişkili bir derneğe üye olduğunu, burada "Yılmaz" kod adlı bir kişiyle tanıştığını ve kendisine örgütün siyasi propagandasının yapılmasının ardından örgüte katılmaya karar verdiğini söylediği belirtildi.

KUZEY IRAK'TAKİ ÇATIŞMALARDA YER ALMIŞ



1995 yılında bu kişi aracılığıyla Hollanda’ya gittiğini anlatan Yazgül K, "İsmini bilmediğim bir kentte kilise gibi bir binada 60 kişiyle birlikte ideolojik eğitim gördüm ve 'Berfin' kod ismiyle faaliyet yürütmeye başladım. Daha sonra Mayıs aylarında bu örgüt tarafından düzenlenen sahte kimlik ve pasaport vasıtasıyla İran/Urmiye’ye gittim. Bir hafta sonra 30 kişilik grup halinde kuzey Irak sınırını gece vakti geçtik." ifadelerini kullandı.



Daha sonra örgütün kampına gittiğini, burada kadın bölüğüne katıldığını ve silahlı eğitim almaya başladığını kaydeden Yazgül K, aynı yıl içerisinde kuzey Irak'taki iç çatışmalarda da yer aldığını belirtti.

ASKERİ KARAKOLA SALDIRMIŞLAR



Aynı yıl bir tabur örgütle ismini bilmediği bir askeri karakola baskın yapmak istediklerini fakat Türk askerinin kendilerini fark ettiğini ve yaklaşık 40 arkadaşının öldürüldüğünü belirten Yazgül K, 1996 yılı sonunda "Botan Vardo" kod adlı kişinin öncülüğünde yine Şemdinli’de bir askeri karakola saldırdıklarını ve sayısını bilmediği askerleri şehit ettiklerini anlattı.



Yazgül K, 2016 yılında örgütten ayrıldığını kaydederek, şöyle devam etti:



"Yurt dışına kaçmaya çalışan göçmen bir grupla Kuşadası'na gittik. Amacımız Yunanistan üzerinden Avusturya’ya geçmekti ancak Yunanistan’a geçeceğimiz bot yola çıkmadan patladı. Yeni bir bot ayarlanana kadar Kuşadası sahilinde kaldık. Ertesi gün bot tamir edilince gece saatlerinde yola çıktık ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandık ve jandarmaya teslim edildik. Ben burada Suriyeli olduğumu, ismimin Zeynep Muhammed olduğunu beyan ettim. İfadem alındıktan sonra aynı gece serbest bırakıldım."



"Ben anlattığım olayların hepsinden pişmanım. 17 yaşında çocukken kandırılarak bu örgüte katıldım." diyen Yazgül K, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.



Yazgül K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken kuzeni ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.