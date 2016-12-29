PKK/KCK operasyonunda 6 üniversiteli tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 öğrenci tutuklandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) öğrenim gören 6 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Biga'da bazı adreslere operasyon düzenlemiş ve terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 6 üniversite öğrencisini gözaltına almıştı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Kaynak: AA