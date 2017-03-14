İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütlerine neler yapacağız, göreceksiniz

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün sabah KCK/PKK'dan kaçan 5 kişi daha teslim oldu. Merak etmeyin daha yeni başladık. Bu terör örgütlerine neler yapacağız, göreceksiniz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Bugün sabah KCK/PKK'dan kaçan 5 kişi daha teslim oldu. Merak etmeyin daha yeni başladık. Bu terör örgütlerine neler yapacağız, göreceksiniz. Biriyle mücadele etmiyoruz. FETÖ ile mücadele ediyoruz. DEAŞ ile mücadele ediyoruz. Hangi hainlikler olduğunu biliyoruz. Dernekler vasıtasıyla bunlara nasıl para aktarıldığını biliyoruz. Hepsinin hakkından geliyoruz. Çok net kararlıyız." dedi.



Soylu, "Orada bugün mücadele eden evlatlarımıza dua edin yeter. Jandarmamıza, askerimize, polisimize, korucumuza... Şu anda Güneydoğu'nun, Doğu'nun bütün dağlarında onlar duruyorlar. Bilmenizi isterim, adım adım, fellik fellik her yeri arıyorlar. Geçen hafta içerisinde 60'ın üzerinde teröristi etkisiz hale getiren bizim evlatlarımız. Onlar kovalıyorlar, ötekiler sıçan gibi kaçıyorlar sıçan gibi." dedi.



Bakan Soylu, Çarşamba ilçesinde belediye önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin özgür, hür ve dünyanın 10 büyük devletinden biri olması için mücadele verdiklerini dile getiren Soylu, yıllardan sonra Türkiye'nin adeta uçuşa geçtiğini söyledi.



Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını istemeyenlerin Gezi olaylarını başlattığını belirten Soylu, son 3-4 yıldır ülkenin önüne set çekmek için Gezi olaylarıyla birçok şeyi gerçekleştirdiklerini anlattı.

TERÖRLE MÜCADELE



Türkiye'nin PKK ile mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Orada bugün mücadele eden evlatlarımıza dua edin yeter. Jandarmamıza, askerimize, polisimize, korucumuza... Şu anda Güneydoğu'nun, Doğu'nun bütün dağlarında onlar duruyorlar. Bilmenizi isterim, adım adım, fellik fellik her yeri arıyorlar. Geçen hafta içerisinde 60'ın üzerinde teröristi etkisiz hale getiren bizim evlatlarımız. Onlar kovalıyorlar, ötekiler sıçan gibi kaçıyorlar sıçan gibi. Daha yeni başladık. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Başbakanımızın direktifleri var. Bakanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız bütün herkes büyük gayret içerisinde. Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır, talimatı nettir. 'PKK'yı sileceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Soylu, Türkiye'nin önünde halk oylaması bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Tam zamanıdır. Neyin tam zamanıdır söyleyeyim. Aşağımızda, Orta Doğu'da büyük bir kaos var. Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Libya'da, Tunus'ta, Yemen'de her birinde büyük bir kaos var. Yukarıda Avrupa rotasını şaşırmış durumdadır. Avrupa ne ortak para birimine girebildi ne ortak anayasa oluşturabildi. Almanya zaten hepsini kucaklamak, almak ve hepsini kendi yönetmek istiyor. İngiltere 'eyvallah' diyor. Şu anda rotasını şaşırmış bir Avrupa var. Biz 300 yıldır ilk kez böyle büyük bir fırsat elde ettik. Bizi tekrar 1961 Anayasası'nın, tekrar 1982 Anayasası'nın tuzağına çekmek istiyorlar. O eski 'İktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız' sözüne bizi tekrar raptetmek istiyorlar. 'Sizin oyunuz bir işe yaramaz, istediğimiz zaman istediğimizi size yaparız' demeye getiriyorlar. 'Bizim abilerimiz var, bizim ağ babalarımız var, onlarla beraber tepenize bineriz' demek istiyorlar. İlk kez bu fırsatı yakaladık biz. Altyapımızı tamamladık. 14 yılda Allah'a şükürler olsun Türkiye 3 bin dolardan 11 bin dolara geldi. Hastaneleriydi, yollarıydı, hızlı trenleriydi, savunma sanayisiydi, okullarıydı, ana okullarıydı, üniversiteleriydi... Daha da gideceğiz. Birçok adım attı Türkiye sizin sayenizde. Sizin koyduğunuz iradeyle bunu gerçekleştirdik. Tam da o ikinci sıçramayı tam da ikinci hamleyi, o ikinci büyük adımı atmanın zamanı gelmiştir. Biz hedefleri olan bir ülkeyiz."